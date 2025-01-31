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Сегодня, 21:00

Пора домой. В АХЛ у наших хоккеистов забирают лучшие годы, делать там нечего

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист Иван Мирошниченко
Иван Мирошниченко.
Фото ХК «Херши»
У всех российских игроков, выступающих в фарм-клубах НХЛ, нет шансов пробиться в главную лигу.

Возможность пробиться наверх стремится к нулю

Прошедшей ночью прошел большой игровой день в АХЛ. Лига фарм-клубов — это весьма интересный турнир, в котором нет смысла болеть за какую-то команду, так как они за редким исключением на предварительном этапе выполняют совершенно иные задачи, чем мы привыкли. Например, в нашей ВХЛ бьются за попадание в плей-офф, охотятся за игроками, снимают тренеров в случае неудач. Основная цель команд в Американской хоккейной лиге — развитие игроков.

Фарм-клуб &laquo;Вашингтона&raquo; &laquo;Херши Беарз&raquo; выиграл плей-офф АХЛ второй год подряд. Россияне из клуба Овечкина выиграли трофей! Фарм-клуб «Вашингтона» вынес всех в АХЛ

Наших ребят в этом турнире достаточно много. И большая часть из них откровенно теряет время, выполняя условия контракта и при этом не имея никаких шансов пробиться в НХЛ. Им бы выступать дома, но постоянно культивируется мысль, что «мечта каждого хоккеиста — играть за океаном». И ради этой мечты хоккеистов ссылают в фарм-клуб, чтобы они там «набрались опыта» и «получили понимание североамериканского стиля».

В нынешнем сезоне все реже и реже включаю игры турнира. Следить практически не за кем. Есть вратарь Сергей Мурашов, который почти всю осень и зиму провел в ECHL, а «Уилкс-Берри» его подняли лишь в январе. И смотрится он неплохо, по крайней мере, у него четыре победы в четырех матчах (две игры прошли осенью).

Конечно, любопытно, прогрессирует ли Иван Мирошниченко в «Херши». Но, кстати, это Сергей Мурашов прошлой ночью громил команду Ивана 8:0 после двух периодов. И у форварда было к этому времени «минус 3», а попыток изменить ситуацию не наблюдалось.

Хоккеист Иван Мирошниченко
Иван Мирошниченко.
Фото Getty Images

Можно еще последить за Русланом Хажеевым, вратарем, которого «Трактор» уже обменял в СКА, а сам голкипер старается пробиться в состав «Волков» из Чикаго, это фарм-клуб «Каролины». Но бывают недели, когда он даже в заявку на матчи не попадает, не говоря уже про выход на лед.

Ужасно смотрится в «Хендерсоне» Григорий Денисенко, у которого последний год контракта с «Вегасом». Формально он второй бомбардир команды АХЛ и лучший снайпер, но у него всего 10 шайб и 14 передач, а коллектив не попадает в плей-офф, да и сам Григорий уже играет без огонька. При этом он один из тех помешанных, который снова будет ждать унизительного соглашения от «Рыцарей» или с благодарностью воспримет обмен в другой клуб, хотя уже очевидно, что в главной лиге ему делать нечего. Своими шансами он не воспользовался: ни «Флорида», ни «Вегас» никогда его не рассматривали как игрока основного состава.

Иван Мирошниченко (№63), Алексей Протас (№21) и&nbsp;Александр Овечкин (№8) после гола в&nbsp;матче &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (0:6). «Был в шоке. Но ждал такого от дяди Саши». Первый гол Мирошниченко обрадовал Овечкина

Жаль Егора Соколова, который сидит в фарм-клубе «Юты» после обмена из системы «Оттавы». С ним тоже давно все ясно, уверен, что в России хоккеист бы занял свою нишу, но опять разговоры про «шанс» и «мечту» не позволяют нападающему объективно взглянуть на вещи. И он продолжает кататься на автобусах по Америке. Цифры у него неплохие (13+15), но если осенью он еще был в топах лиги, то в последнее время дела идут не очень.

Абсолютно не понимаю, что делают хоккеисты в системе «Баффало». Вообще планировалось, что Александра Кисакова отпустят обратно в московское «Динамо» до дедлайна в КХЛ, тут бы у него были хоть какие-то шансы. Не отпустили. Причем руководство американского клуба не скрывает, что Кисаков им не нужен, но в команде много российских ребят, и он помогает им не заскучать. О будущем игрока «Клинки» и не думают, решая свои задачи.

Но кому помогать? Виктор Неучев, Всеволод Комаров и Никита Новиков даже не рассматриваются в состав основной команды, которая как раз терпит крах в чемпионате НХЛ. Возможно, ближе к концу им дадут сыграть в главной лиге, но обольщаться не надо, это ненадолго. Все хоккеисты точно не усилят основной состав команд НХЛ и следующий сезон снова проведут в АХЛ.

Хоккеист Ян Кузнецов
Ян Кузнецов.
Фото Global Look Press

Что делать

Никакого прогресса от Яна Кузнецова в «Калгари», а его партнер Артем Грушников, который уже был обменян из системы «Далласа», если и захочет вернуться, то, кажется, отправится в нашу ВХЛ. Причем есть ощущение, что надолго.

Конечно, нельзя не отметить Георгия Меркулова из «Провиденса». Он уже и за «Бостон» играл, но все равно поднимали его на чуть-чуть, а форварда ждут в ЦСКА, так как он явно не тянет на главную команду, однако регулярно забивает в АХЛ. Меркулов взрослый парень, да и уже скорее американец, так как получил там образование. Если он завершит карьеру, то найдет другую работу, на хоккее у него свет клином не сошелся.

Но на этом все. Вполне справедливо, что на матч звезд АХЛ в этом году позвали только Ярослава Аскарова, который вряд ли поедет, так как он уже чаще находится в «Шаркс». Ни одного российского игрока больше не вызвали, хотя в иные сезоны брали по три-четыре хоккеиста.

Российский вратарь Ярослав Аскаров дебютировал за &laquo;Сан-Хосе&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Сент-Луиса&raquo;. Талантливый вратарь нового поколения дебютировал за «Сан-Хосе». Что ждет Аскарова в НХЛ?

К чему веду? В этом году на российскую часть АХЛ смотреть грустно. И пусть Василий Пономарев очень неплохо выступает за фарм-клуб «Питтсбурга», Даниил Гущин забивает за «Барракуд» из Сан-Хосе, а Артур Ахтямов иногда нормально смотрится в «Торонто», это совсем не то, на что должны рассчитывать игроки, имеющие амбиции. В АХЛ хорошо быстро восстановить кондиции, например после травмы, но не выступать на постоянной основе. Если ты задержался в лиге больше, чем на неделю, то должен понимать, что на тебя в НХЛ практически не рассчитывают. Исключения есть, но такие случаи чрезвычайно редки.

Так что надо возвращаться. Всем. Просить разорвать контракт, идти на конфликт, но ехать домой. И пусть тут тоже не все гладко, это все равно лучше, чем выполнять роль дешевой рабочей силы в Америке, ожидая какой-то милости от клубов НХЛ. Оттуда, если ты снова показал себя в России, позовут обратно, не волнуйтесь. Но сейчас просто забирают лучшие годы у игроков, не давая ничего взамен.

Егор Соколов
Иван Мирошниченко
Хоккей
АХЛ
НХЛ
Григорий Денисенко
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 51 25 26 57
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Тампа-Бэй 50 27 23 57
5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 51 25 26 55
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Миннесота 52 31 21 66
3 Даллас 50 32 18 65
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Юта 50 21 29 50
6 Сент-Луис 51 23 28 50
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 51 32 19 68
2 Вегас 52 31 21 68
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Калгари 50 25 25 57
5 Ванкувер 50 23 27 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
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Монреаль – Миннесота
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Оттава – Вашингтон
 5 : 4 ОТ
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Бостон – Виннипег
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Каролина – Чикаго
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31.01 05:00
Калгари – Анахайм
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 1 : 2 ОТ
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