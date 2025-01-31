Пора домой. В АХЛ у наших хоккеистов забирают лучшие годы, делать там нечего
Возможность пробиться наверх стремится к нулю
Прошедшей ночью прошел большой игровой день в АХЛ. Лига фарм-клубов — это весьма интересный турнир, в котором нет смысла болеть за какую-то команду, так как они за редким исключением на предварительном этапе выполняют совершенно иные задачи, чем мы привыкли. Например, в нашей ВХЛ бьются за попадание в плей-офф, охотятся за игроками, снимают тренеров в случае неудач. Основная цель команд в Американской хоккейной лиге — развитие игроков.
Наших ребят в этом турнире достаточно много. И большая часть из них откровенно теряет время, выполняя условия контракта и при этом не имея никаких шансов пробиться в НХЛ. Им бы выступать дома, но постоянно культивируется мысль, что «мечта каждого хоккеиста — играть за океаном». И ради этой мечты хоккеистов ссылают в фарм-клуб, чтобы они там «набрались опыта» и «получили понимание североамериканского стиля».
В нынешнем сезоне все реже и реже включаю игры турнира. Следить практически не за кем. Есть вратарь Сергей Мурашов, который почти всю осень и зиму провел в ECHL, а «Уилкс-Берри» его подняли лишь в январе. И смотрится он неплохо, по крайней мере, у него четыре победы в четырех матчах (две игры прошли осенью).
Конечно, любопытно, прогрессирует ли Иван Мирошниченко в «Херши». Но, кстати, это Сергей Мурашов прошлой ночью громил команду Ивана 8:0 после двух периодов. И у форварда было к этому времени «минус 3», а попыток изменить ситуацию не наблюдалось.
Можно еще последить за Русланом Хажеевым, вратарем, которого «Трактор» уже обменял в СКА, а сам голкипер старается пробиться в состав «Волков» из Чикаго, это фарм-клуб «Каролины». Но бывают недели, когда он даже в заявку на матчи не попадает, не говоря уже про выход на лед.
Ужасно смотрится в «Хендерсоне» Григорий Денисенко, у которого последний год контракта с «Вегасом». Формально он второй бомбардир команды АХЛ и лучший снайпер, но у него всего 10 шайб и 14 передач, а коллектив не попадает в плей-офф, да и сам Григорий уже играет без огонька. При этом он один из тех помешанных, который снова будет ждать унизительного соглашения от «Рыцарей» или с благодарностью воспримет обмен в другой клуб, хотя уже очевидно, что в главной лиге ему делать нечего. Своими шансами он не воспользовался: ни «Флорида», ни «Вегас» никогда его не рассматривали как игрока основного состава.
Жаль Егора Соколова, который сидит в фарм-клубе «Юты» после обмена из системы «Оттавы». С ним тоже давно все ясно, уверен, что в России хоккеист бы занял свою нишу, но опять разговоры про «шанс» и «мечту» не позволяют нападающему объективно взглянуть на вещи. И он продолжает кататься на автобусах по Америке. Цифры у него неплохие (13+15), но если осенью он еще был в топах лиги, то в последнее время дела идут не очень.
Абсолютно не понимаю, что делают хоккеисты в системе «Баффало». Вообще планировалось, что Александра Кисакова отпустят обратно в московское «Динамо» до дедлайна в КХЛ, тут бы у него были хоть какие-то шансы. Не отпустили. Причем руководство американского клуба не скрывает, что Кисаков им не нужен, но в команде много российских ребят, и он помогает им не заскучать. О будущем игрока «Клинки» и не думают, решая свои задачи.
Но кому помогать? Виктор Неучев, Всеволод Комаров и Никита Новиков даже не рассматриваются в состав основной команды, которая как раз терпит крах в чемпионате НХЛ. Возможно, ближе к концу им дадут сыграть в главной лиге, но обольщаться не надо, это ненадолго. Все хоккеисты точно не усилят основной состав команд НХЛ и следующий сезон снова проведут в АХЛ.
Что делать
Никакого прогресса от Яна Кузнецова в «Калгари», а его партнер Артем Грушников, который уже был обменян из системы «Далласа», если и захочет вернуться, то, кажется, отправится в нашу ВХЛ. Причем есть ощущение, что надолго.
Конечно, нельзя не отметить Георгия Меркулова из «Провиденса». Он уже и за «Бостон» играл, но все равно поднимали его на чуть-чуть, а форварда ждут в ЦСКА, так как он явно не тянет на главную команду, однако регулярно забивает в АХЛ. Меркулов взрослый парень, да и уже скорее американец, так как получил там образование. Если он завершит карьеру, то найдет другую работу, на хоккее у него свет клином не сошелся.
Но на этом все. Вполне справедливо, что на матч звезд АХЛ в этом году позвали только Ярослава Аскарова, который вряд ли поедет, так как он уже чаще находится в «Шаркс». Ни одного российского игрока больше не вызвали, хотя в иные сезоны брали по три-четыре хоккеиста.
К чему веду? В этом году на российскую часть АХЛ смотреть грустно. И пусть Василий Пономарев очень неплохо выступает за фарм-клуб «Питтсбурга», Даниил Гущин забивает за «Барракуд» из Сан-Хосе, а Артур Ахтямов иногда нормально смотрится в «Торонто», это совсем не то, на что должны рассчитывать игроки, имеющие амбиции. В АХЛ хорошо быстро восстановить кондиции, например после травмы, но не выступать на постоянной основе. Если ты задержался в лиге больше, чем на неделю, то должен понимать, что на тебя в НХЛ практически не рассчитывают. Исключения есть, но такие случаи чрезвычайно редки.
Так что надо возвращаться. Всем. Просить разорвать контракт, идти на конфликт, но ехать домой. И пусть тут тоже не все гладко, это все равно лучше, чем выполнять роль дешевой рабочей силы в Америке, ожидая какой-то милости от клубов НХЛ. Оттуда, если ты снова показал себя в России, позовут обратно, не волнуйтесь. Но сейчас просто забирают лучшие годы у игроков, не давая ничего взамен.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|51
|25
|26
|57
|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|51
|25
|26
|55
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Калгари
|50
|25
|25
|57
|5
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|4 : 1
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|2 : 3 Б
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|1 : 2 ОТ
|31.01
|06:30
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|6 : 2