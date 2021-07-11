Контракт Сорокина с «Айлендрес» завершился. Что теперь будет с российским вратарем в НХЛ?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

«Адмирал» продолжает комплектование команды. вы замечаете, что легионеров до сих пор нет? Вслух ничего не говорят, но, вероятно, во Владивостоке решили обойтись без иностранцев. Это, конечно, не смертельно, но четко указывает, что бюджет клуба сильно ограничен. Пока селекция напоминает варку пельменей. В кипящую воду закидывают одинаковые полуфабрикаты. В итоге может быть и хорошее блюдо, но мы не уверены в поварах, да и соуса подходящего нет. Плюс это, кажется, товар из магазина, а не слепленный вручную, тут уж качество окажется гораздо ниже.

Команда подписала контракт с форвардом Евгением Грачевым, выступавшим в прошлом сезоне за рижское «Динамо». В Латвии он был одним из самых старательных игроков. Грачев вообще отличается честностью на льду, делает все, что скажут. В «Авангарде» его использовали в роли «летающей гранаты», но Евгений умудрился набрать 12 очков (5+7), что, кстати, довольно приличный результат.

В Риге он выполнял другие функции. Железный человек, провел 51 матч, Петерис Скудра в него верил, но, оказавшись, в роли игрока первого звена, Грачев не выдержал. Всего 9 (4+5) очков, хотя, как говорит Анвар Гатиятулин при каждом случае, «по самоотдаче вопросов нет».

Кроме того, на Дальний Восток едет с десяток хоккеистов из Высшей лиги. Еще неделю назад селекционная работа клуба была понятной, то теперь много вопросов. Куда им столько хоккеистов в третье и четвертые звенья? Кто будет определять результат? Но, видимо, часть бюджета направлена на погашение долгов, а по этой линии еще не все в порядке.

Отъезд

Еще один российский хоккеист ярко вспыхнул, а сейчас получает работу лишь в австрийской лиге, причем, в самом расцвете сил. Нападающий Павел Падакин едет за границу, хотя ему всего 27 лет, а совсем недавно он считался одним из самых интересных форвардов, которого к тому же приглашали на матч звезд и даже вызывали в сборную. Обычно хоккеистов, которые набирают 31 очко за сезон, как было в «Сочи» три года назад, эта статистика держит на плаву долгие годы. Но Падакин «сгорел» довольно быстро.

Два сезона в Нижнекамске прошли ни шатко, ни валко, а затем Павел со своим агентом обхитрили сами себя. В «Нефтехимике» грубо ошиблись, договорившись с хоккеистом только на словах о новом контракте, однако, в один прекрасный день Падакин обнаружил, что ему не сделали формального квалификационного предложения, и он стал неограниченно свободным агентом. Тут же он начал искать лучшую долю, заключив соглашение с «Сочи». И серьезно прогадал. Во-первых, в клубе все очень сильно поменялось, что не учел хоккеист. Во-вторых, рассказывали, что в коллективе он стал вести себя очень некрасиво, что вылилось в поход лидеров к тренеру, с просьбой убрать Падакина из команды. В-третьих, ноль очков в восьми матчах при показателе полезности «минус 4» не дали ему возможности закончить сезон в КХЛ.

Оказавшись неограниченно свободным агентом второй раз за четыре месяца, Падакин остался у разбитого корыта. У него вообще не было ни одного предложения до дедлайна, да и нынешней весной в хоккеисте никто не был заинтересован. Теперь Австрия, а оттуда вернуться в серьезный турнир будет непросто.

Интерес

Руководство «Айлендерс» четко дает понять, что заинтересовано в подписании контракта с Ильей Сорокиным. Правда, впереди долгие переговоры, при этом российский голкипер будет иметь право на арбитраж, если предложение будет слишком скромным. Вроде бы недавно Сорокин уехал из России, но уже подошел к концу его двухлетний договор. Первый год голкипер «сжег», просидев в «пузыре» вместе с командой во время плей-офф. Нынешний чемпионат — первый полноценный, а его зарплата составила 2 миллиона долларов, из которых половина была бонусом.

Сорокин сыграл очень неплохо. Не настолько, чтобы вытеснить Семена Варламова, но все равно за его выступление не стыдно. Были провалы, но были и три «сухаря», 13 побед в 22 матчах в регулярном чемпионате, а также 4 победы в 5 играх плей-офф. Думаю, что тренеры сдерживали Илью по нескольким причинам. Зарплата у Варламова пять миллионов, кроме того, у Сорокина не было опыта выступления в лиге. Но с Ильей обходились аккуратно, давая почувствовать НХЛ. Просто сейчас он должен претендовать совсем на другие деньги. Но на какие?

Источники сообщают, что клуб может предложить Сорокину трехлетнее соглашение со средней зарплатой в 3,5 миллиона долларов. Это довольно неплохие деньги, но все равно меньше, чем у Варламова, а у Семена действующий контракт еще на два сезона. И срок контракта первого вратаря является ключевым. Сорокин хочет играть больше, и это будет основным поводом для споров на переговорах. А тут уж возможны различные варианты. Осталось дождаться официального предложения «Айлендерс».