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Сегодня, 14:00

Канадский вратарь — неожиданный герой «Вегаса». В первом матче финала он переиграл Бобровского

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Ник Казинс бьет по воротам Адина Хилла
Ник Казинс бьет по воротам Адина Хилла.
Фото USA Today Sports
Адин Хилл ведет «Голден Найтс» к победе в Кубке Стэнли.

Головокружительный сейв Адина Хилла разнесся по интернету, как главный хайлайт первого матча финала Кубка Стэнли. Канадский вратарь «Вегаса» украл верный гол у Ника Казинса, отразив шайбу клюшкой. Форварду «Флориды» сложнее было промахнуться, чем забить, — на такую выгодную позицию партнера вывел Мэттью Ткачак. Вмешательство Хилла успокоило преждевременную радость Казинса. Голкипер «Рыцарей» сохранил ничейный счет на старте второго периода, а через десять минут хозяев вывел вперед Ши Теодор. В раздевалке игроки «Вегаса» заслуженно признали голкипера лучшим по итогу матча.

Хилл начал финал с победы над Сергеем Бобровским, который проводит феноменальный плей-офф. Россиянин претендует на «Конн Смайт Трофи» и лидирует среди вратарей по разнице между ожидаемыми и пропущенными голами. Адин именно что переиграл визави, в том числе благодаря сумасшедшему спасению после броска Казинса в пустые ворота. Вратарская дуэль — одна из центральных в финальной серии. Оба голкипера сильно выглядят в плей-офф, хотя их пути к славе разнятся.

Адин идеально подходит философии «Вегаса». «Голден Найтс» ставят на баланс между линиями и на взаимозаменяемость звеньев. Хилл никогда не хватал звезд с неба и прекрасно вписался в выстроенную Брюсом Кэссиди композицию. Вратарь, который только в нынешнем сезоне дебютировал в плей-офф, довел «Рыцарей» до финала Кубка Стэнли. Не спешите искать парадоксы. «Вегас» доверился Хиллу не от хорошей жизни. Плей-офф начинал Лоран Броссуа. 30-летний канадец травмировался в третьей игре против «Эдмонтона» — тогда Кэссиди выбрал Хилла основным вратарем. Ставка тренера сыграла: Адин выиграл две серии и выдал солидную статистику.

Ник Казинс бьет по воротам Адина Хилла
Ник Казинс бьет по воротам Адина Хилла.
Фото USA Today Sports

Весь сезон «Рыцари» чередовали голкиперов. Изначально спутала планы операция Робина Ленера, контракт которого спрятали в долгосрочном списке травмированных. Без опытного шведа в регулярке Кэссиди пришлось задействовать пять вратарей, в том числе обменянного из «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика. Хилл не выделялся статистикой на фоне коллег. Выбор на плей-офф Броссуа поддавался объяснению, но канадца подвела травма, да и сверхнадежностью он не отличался. Адин великолепно вошел в плей-офф — мало кто ожидал такой игры от дебютанта.

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Хилл не тот вратарь, который появился из ниоткуда. В мае уроженцу Британской Колумбии исполнилось 27 лет. Не удивляйтесь, почему Адин до нынешней весны не играл в плей-офф. Прежде чем перейти в «Вегас», вратарь веселился в «Аризоне» и «Сан-Хосе», которым выход во второй этап чемпионата только снился. В ковидном сезоне-2019/20 «Койотис» забрались в плей-офф, но Хилл следил за матчами третьим вратарем после Дарси Кемпера и Антти Раанты. Звездного часа в Кубке Стэнли Адин ждал шесть сезонов в НХЛ. В претендующей на Кубок Стэнли команде канадец раскрыл собственный потенциал и заиграл на удивление надежно и хладнокровно. Словно проводит не первый плей-офф в карьере.

Хоккеист Адин Хилл
Адин Хилл.
Фото USA Today Sports

«Аризона» задрафтовала Адина в третьем раунде, но за пять лет в системе клуба голкипер не оправдал возложенных надежд. Хилл не провел ни одного полноценного сезона в НХЛ. Вратаря неизменно командировали в фарм-клуб. Вероятно, Адин относится к голкиперам позднего созревания. «Койотис» устали ждать от канадца прогресса и обменяли права в «Сан-Хосе», но в «Акулах» Хилл не продержался дольше одного сезона. Конкуренцию Джеймсу Раймеру финалист Кубка Стэнли проиграл. Легко понять, почему в прошлом августе «Шаркс» спокойно отдали Хилла в «Вегас», получив выбор в четвертом раунде драфта-2024. Просить большего за бэкапа было бы как минимум странно.

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Как бы для «Вегаса» ни завершился финал, Хилл уже проинвестировал свое будущее. Контракт вратаря истекает — летом он выйдет на рынок свободных агентов. Сильным плей-офф Адин заинтересовал другие клубы. Впрочем, право первого хода в любом случае за «Голден Найтс». Не исключено, что руководство «Рыцарей» пойдет на непопулярное решение и выкупит контракт проблемного Ленера, который действует еще два сезона. Акции Хилла растут с каждой победой, а после возможного выигрыша Кубка Стэнли генменеджеру «Вегаса» Келли Маккриммону не остается выбора, кроме как выложить на стол новое соглашение, которое явно станет самым дорогим в карьере голкипера.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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Вегас - Флорида
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1 - 0
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Вегас
0 - 0
4. Флорида - Вегас
0 - 0
1 - 0
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
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0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
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2 - 3
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3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
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6 - 4
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1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
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5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
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4. Тампа-Бэй - Торонто
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5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
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2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
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3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
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5. Бостон - Флорида
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Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
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6. Миннесота - Даллас
1 - 4
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
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Вегас – Флорида
 5 : 2
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