За океаном его уже сравнивают со Здено Харой.

Через три года — в Университет Пенсильвании

До драфта НХЛ, на который выйдут хоккеисты конца 2007-го, а также 2008 года рождения, осталось еще пару лет. Но уже сейчас можно назвать его главных фаворитов. Сложно представить, что в хоккейном мире кто-то еще не слышал про двоюродного брата Коннора Бедарда Гэвина Маккенну, который разрывал соперников на последнем ЮЧМ в Финляндии. Громкие оды выписывают и праворукому шведскому центру Вигго Бьорку, которого на родине называют главным талантом поколения.

Неплохо знают за океаном и некоторых наших парней, которые выйдут на распределитель летом 2026-го. Вот только сейчас зарубежные журналисты обсуждают больше всего не нового уральского вундеркинда Алексея Власова или следующего топ-проспекта «Торпедо» Виктора Федорова, а далеко не самого результативного защитника Александра Карманова. Взорвать соцсети и сделать свой профиль на EliteProspects одним из самых просматриваемых на этой неделе ему помогли поступление в Университет Пенсильвании и один невероятный факт: в 16 лет его рост составляет 213,5 сантиметра, а вес — 125 килограммов. Представляете, какая машина может получиться через несколько лет?

Карманов родился в Кишиневе и обладает не только российским, но и молдавским гражданством. Почти все свое хоккейное образование Александр получал в школе подольского «Витязя», с недавних пор порвавшего отношения с одноименным клубом КХЛ. При этом в минувшем сезоне он также успел поиграть в первенстве Белоруссии среди юношей 2006-2007 годов рождения за «Пинских Ястребов», получив возможность проявить себя против соперников на пару лет старше. И вряд ли достаточно солидная по юниорским меркам разница в возрасте стала для него проблемой.

Североамериканским журналистам и болельщикам не терпится вживую взглянуть на русского гиганта, которого уже сейчас некоторые называют новым Здено Харой. Правда, присоединиться ко «Львам» из Пенсильвании и сыграть в NCAA он сможет не раньше 2027 года.

До этого Карманову придется поиграть пару лет за «Уилкс-Барре/Скрэнтон Найтс» — детскую команду из лиги уровня ААА, через которую в свое время прошли Иван Проворов и еще несколько гораздо менее видных россиян вроде Владислава Джиошвили и Никиты Павлычева. А еще одной остановкой на пути к студенческому хоккею наверняка станет юниорская лига США (USHL), которую все чаще выбирают для развития топовые канадские юниоры.

«Несмотря на тренды современного хоккея, габариты и сила Карманова позволяют ему иметь уникальное преимущество над оппонентами. Его комбинация высокого хоккейного IQ и мастерства привлекла внимание скаутов и тренеров по всему миру. Кроме того, Университет Пенсильвании получает игрока с превосходной рабочей этикой, который готов усердно работать как на льду, так и за его пределами», — так прокомментировал переход защитника клуб на своем официальном сайте.

Александр Карманов (справа). Фото Соцсети

Как не повторить прошлого «нового Хары»

Российские скауты, работающие на клубы НХЛ, знают его достаточно давно по выступлениям в Открытом чемпионате Москвы. В сильнейшей региональной лиге страны Карманов не выделялся выдающейся статистикой, но получал хорошие отзывы за грамотную позиционную игру в обороне и эффективное использование своей длиннющей клюшки в отборе. Не заметить на льду двухметровую махину среди россыпи щуплых щеглов они просто не могли.

Говорить о потенциальном попадании Карманова в лучшую лигу мира, разумеется, чрезвычайно рано. За два года до своего драфта он может как подняться в рейтингах, так и успеть разочаровать в себе. Пока что в Америке все восхищены исключительно его исполинской антропометрией. Но теоретически воспитанник «Витязя» может стать самым высоким игроком в истории НХЛ, прилично обогнав легендарного словака с его 206 сантиметрами.

Не секрет, что менеджеры по обе стороны океана любят игроков побольше и покрепче, даже несмотря на то что хоккей все стремительнее уходит в сторону скорости и постоянного движения. В современных реалиях габаритным защитникам становится все сложнее успевать за резкими и юркими нападающими. Поэтому чересчур большие габариты могут быть не только преимуществом, но и проблемой.

Хорошо кататься и сохранять постоянный баланс на двух высоченных ходулях для великанов вроде Хары и Марко Анттилы достаточно сложно. Стоит ли напомнить, что ни первый, ни второй никогда не были образцом изящества и мобильности? Впрочем, знакомые скауты уверяют, что Карманов прекрасно сложен и великолепно координирован для своих природных данных. Разлетевшиеся по соцсетям видео, на которых Александр работает над катанием, — вполне хорошее тому подтверждение.

А ведь Карманов — не первый россиянин, которого за океаном авансом называют «новым Харой». Уже мало кто помнит, как в 2016-м «Тампа» с подачи своего финского скаута Кари Кеттунена потратила один из поздних пиков на защитника системы «Локомотива» Олега Сосунова, у которого одинаковый рост с многолетним капитаном «Бостона». Только в отличие от кишиневского гиганта его катание и координация вызывали большие нарекания сразу после приезда в тренировочный лагерь «Лайтнинг», где он нередко веселил журналистов комичными падениями на ровном месте.

Русской версией Большого Зи Сосунов так и не стал, несмотря на отзывы автора TSN Боба Маккензи, восторгавшегося его голами в WHL. За два года в системе «Молний» он сыграл в АХЛ всего 24 матча, проведя большую часть времени в Ист-Косте, а в 2020-м безуспешно попытался заиграть в ВХЛ за родную «Рязань». В последний раз новости про рослого защитника мелькали в хоккейных медиа весной 2023-го, когда тот сыграл три десятка матчей за венгерский «Дебрецен». С тех пор его след теряется. Хочется верить, что карьера Карманова сложится куда более удачно.