Зыков вернулся к тренировкам с «Вегасом»
22:35
Нападающий Валентин Зыков вернулся к тренировкам с «Вегасом», сообщает SinBin.
В середине октября НХЛ дисквалифицировала форварда на 20 матчей. Россиянин нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.
По правилам лиги, игрок может приступить к тренировкам с командой за 10 дней до истечения срока дисквалификации.
В этом сезоне 24-летний Зыков провел семь матчей и сделал две результативные передачи.
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