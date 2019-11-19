Нападающий Валентин Зыков вернулся к тренировкам с «Вегасом», сообщает SinBin.

В середине октября НХЛ дисквалифицировала форварда на 20 матчей. Россиянин нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

По правилам лиги, игрок может приступить к тренировкам с командой за 10 дней до истечения срока дисквалификации.

В этом сезоне 24-летний Зыков провел семь матчей и сделал две результативные передачи.

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