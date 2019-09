Зыков уложил на лед Кейна, а затем подрался с ним

«Вегас» в предсезонном матче НХЛ принимает «Сан-Хосе», счет в начале третьего периода 4:0. В середине второго игрового отрезка российский форвард хозяев Валентин Зыков уронил Эвандера Кейна, а после они сцепились, за что получили по две минуты штрафа.

Через полминуты после возвращения на лед игроки вновь сцепились и попытались подраться. В борьбе убедительнее смотрелся форвард «акул», который пытался поймать соперника за ногу и уронить. Зыков получил 5 минут штрафа

This is not a rivalry; I repeat, this is not a rivalry!



Zykov and Kane drop em now! That's a fight we all expected! #VegasBorn #SJSharks pic.twitter.com/nJTnCSyTNA