Звезда «Торонто» хвалит Михеева. Он видит у россиянина огромный потенциал

Форвард «Торонто» Джон Таварес рассказал о возвращении Ильи Михеева в состав команды после травмы руки.

— Учитывая то, как тяжело он работал, его любовь к игре и его решимость, меня не удивило, что он так быстро восстановился, — цитирует Тавареса National Post. — То, как он работал и вернулся в игру с учетом его навыков, впечатляет.

У Микки такой большой потенциал, у него такой драйв и страсть к игре.