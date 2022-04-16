Капризов повторил, а Зуккарелло обновил рекорд «Миннесоты» по голевым передачам за сезон

Нападающий «Миннесоты» Райан Хартман забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Ассистировали ему форварды Матс Зуккарелло и Кирилл Капризов.

Таким образом, Капризов повторил, а Зуккарелло обновил рекорд «Миннесоты» по передачам в сезоне — 50 и 51 соответственно.

До этого рекорд «Миннесоты» по результативным передачам за сезон принадлежал форварду Пьеру-Марку Бушару (50 ассистов в 81 матче сезона-2007/08).

Для Зуккарелло это очко также стало 500-м в карьере в НХЛ.