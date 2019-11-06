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Зубов вернется в «Даллас»

09:53
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Бывший российский защитник Сергей Зубов возвращается в «Даллас», информирует клубный журналист Шон Шапиро.

Сообщается, что Зубов будет смотреть матчи «Далласа» и давать советы генеральному менеджеру «Старз» Джиму Ниллу.

12 октября 49-летний Зубов был уволен с поста главного тренера «Сочи». Он возглавил команду в марте 2017 года, под его руководством клуб два года подряд выходил в плей-офф КХЛ.

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