Зубов вернется в «Даллас»

Бывший российский защитник Сергей Зубов возвращается в «Даллас», информирует клубный журналист Шон Шапиро.

Сообщается, что Зубов будет смотреть матчи «Далласа» и давать советы генеральному менеджеру «Старз» Джиму Ниллу.

12 октября 49-летний Зубов был уволен с поста главного тренера «Сочи». Он возглавил команду в марте 2017 года, под его руководством клуб два года подряд выходил в плей-офф КХЛ.