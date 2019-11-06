Зубов вернется в «Даллас»
09:53
Бывший российский защитник Сергей Зубов возвращается в «Даллас», информирует клубный журналист Шон Шапиро.
Сообщается, что Зубов будет смотреть матчи «Далласа» и давать советы генеральному менеджеру «Старз» Джиму Ниллу.
12 октября 49-летний Зубов был уволен с поста главного тренера «Сочи». Он возглавил команду в марте 2017 года, под его руководством клуб два года подряд выходил в плей-офф КХЛ.
Per Stars PR: Sergei Zubov is going to be around the organization a bit and watching games. Jim Nill has invited him to do so and wants to pick Zubov's brain on the game.— Sean Shapiro (@seanshapiro) 6 ноября 2019 г.
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