Зубов объяснил, что было особенного в «Далласе»

Бывший российский защитник «Далласа» Сергей Зубов объяснил, какая была атмосфера в команде. «Старз» выведут из обращения 56 номер, под которым играл россиянин.

«Наверное, в плане статистики те четыре сезона, которые удалось провести на Восточном побережье, были более знаковыми в карьере. Но все-таки именно в «Далласе» мне посчастливилось попасть туда, где надолго строилась очень хорошая команда. И на протяжении многих лет мы оставались дружным коллективом.

Там, в «Старз», ребята выходили на ключевые роли, становились лидерами, и мы все вместе раскрыли свой потенциал. Причем это относится и к тренерам. Мы там вместе долго работали, и там мы полностью реализовались", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Зубова.

Кроме «Далласа» российский защитник выступал в НХЛ за «Рейнджерс» и «Питтсбург».