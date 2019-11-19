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Зубов — о введении в Зал хоккейной славы: «Это то, что запоминается на всю оставшуюся жизнь»

08:58
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Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

49-летний россиянин был принят в Зал хоккейной славы 25 июня, а 16 ноября получил перстень члена Зала и памятную табличку.

— Это то, что запоминается на всю оставшуюся жизнь. Это потрясающе. Для меня это большая честь, — цитирует официальный сайт НХЛ Зубова.

В НХЛ олимпийский чемпион провел 16 лет, выступая за «Рейнджерс», «Питтсбург"и «Даллас» . Зубов сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 1068 матчей и набрал 771 очков, в матчах плей-офф лиги — 164 игры и 117 (24+93) очков.

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