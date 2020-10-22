Зубов, Гончар и Марков включены в топ-100 защитников НХЛ в истории по версии The Hockey News

Журнал The Hockey News выпустил специальный номер, в котором составил топ-100 лучших защитников в истории НХЛ.

Первое место в списке занял Бобби Орр. Вторым стал Дуг Харви, третье место занял Никлас Лидстрем.

В топ-10 также вошли Эдди Шор, Рэй Бурк, Дени Потвен, Ред Келли, Ларри Робинсон, Пол Коффи и Крис Челиос.

Из российских игроков в рейтинг попали Сергей Зубов (55-е место), Сергей Гончар (69-е) и Андрей Марков (99-е).