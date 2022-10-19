Зуб набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

«Оттава» забросила две шайбы в начале матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

Во втором голе поучаствовал российский защитник Артем Зуб, записав на свой счет голевую передачу. Для него это первое очко в этом сезоне.