Знаменитый канадский хоккеист Линдрос оценил Дацюка: «Он фантастический»

Знаменитый канадский хоккеист Эрик Линдрос в интервью «СЭ» оценил нового члена Зала славы в Торонто — Павла Дацюка.

— Какое наследие новый член Зала хоккейной славы Павел Дацюк, по-вашему, оставил для хоккея?

— Достаточно сказать, что мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла. Мои дети смотрят довольно много хоккейных роликов на YouTube, и то, что делал Дацюк, для них — среди лучших. Он фантастический, просто фантастический игрок — и несомненно заслуживает того, чтобы находиться в Зале хоккейной славы.