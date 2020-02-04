Знаменитый американский хоккеист рассказал, как Панарин превратился в суперзвезду НХЛ

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что игра нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина с каждым годом становился все лучше и лучше.

— Можно сказать, что в этом сезоне он превратился в полноценную суперзвезду всей лиги?

— Да. Но я видел, что он это сделает, еще в «Чикаго», хотя тогда Артемий проводил два своих первых сезона в НХЛ. В дебютном сезоне никто ведь не набирает сто очков, правда? Но Панарин с каждым годом становился все лучше и лучше. За нас он набрал сначала 77, а затем, кажется, 79 очков (на самом деле 74, — Прим. И.Р.), но это нельзя назвать уменьшением. Играть с ним в звене было сплошным удовольствием, говорю вам об этом с полной ответственностью — поскольку мы все время были на льду вместе. Теперь вам то же самое подтвердят его партнеры, которых он «кормит» пасами досыта. Посмотрите на прекрасный сезон, который, например, проводит Райан Строум. (Игорь Рабинер)

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