Зинэтула Билялетдинов: «У Овечкина есть хороший шанс обогнать Гретцки»

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.

— Это высочайшее достижение спортсмена, который выступает на таком уровне, — цитирует Билялетдинова официальный сайт НХЛ. — Саша, я очень рад за тебя, что ты сумел достичь такой высоты. Твоя преданность хоккею очень велика. И этот результат закономерен.

Я с детства видел у тебя огромное желание играть в хоккей. Ты всегда получал удовольствие от того, что забивал голы. И у тебя есть хороший шанс обогнать Гретцки. Болеем за тебя!