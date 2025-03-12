Билялетдинов: «НХЛ стала для меня очень серьезной школой. Приехал в Россию с мощным багажом»
Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» резюмировал эффект от своей работы в штабах «Виннипега», «Финикса» и «Чикаго» в 90-х и начале нулевых.
— Мне понравилось, что в прошлом сезоне Гатиятуллин ездил на стажировку в «Ванкувер», а сейчас в системе «Филадельфии» целый сезон проводит Знарок. Вы работали в НХЛ несколько лет. Вам это помогло?
— Это очень здорово помогает. Я уехал за океан начинающим тренером, хотя уже поработал помощником с Владимиром Юрзиновым и Петром Воробьевым. Увидел там очень много нового, и НХЛ стала для меня очень серьезной школой. Порой не сразу понимал, что там происходит, но потом переваривал, анализировал — и это стало для меня серьезной пищей.
У меня было много вопросов. Но когда входишь внутрь этой кухни — многое становится ясно. В НХЛ стилистика работы такая, что все построено на постоянном общении. Все время разговаривали, разбирали какие-то ситуации, были вместе. Считаю, что та работа, будь то в «Виннипеге», «Финиксе», фарм-клубе, чрезвычайно мне помогла и профессионально обогатила. Приехал в Россию с мощным багажом того, что там увидел.
Поэтому отлично, что они туда поехали, и наверняка будут применять что-то в работе. Когда говорят, что хоккей — он везде хоккей, возражаю: да, шайба одна, клюшка одна, но есть нюансы. И эти нюансы надо знать, поскольку именно за счет них ты можешь обыграть равного соперника. Поэтому не надо стесняться спрашивать.
— Кого и о чем?
— Главного тренера, коллег-помощников. НХЛ меня научила тому, что надо всегда задавать вопросы. Я это там и делал. Почему здесь так? Почему там иначе? Слово «почему» было для меня ключевым. Не хочу никому давать непрошеных советов, но любопытство — одно из главнейших качеств, которое, на мой взгляд, должно быть свойственно людям нашей профессии.
И тем более это было важно тогда. Сейчас через интернет можно найти лекции на ту или иную тему, информации очень много, тогда же ее не было. И я, оказавшись в Северной Америке, увидел очень много нового для себя и по тренировочному процессу, и по отношениям в команде, и, допустим, по работе над вбрасываниями. А наложения звеньев? У нас такого еще не было. И эти нюансы — конечно, не бездумно копируя, а проанализировав и адаптировав к своим взглядам — я стал потом использовать в своей работе. Вообще, считаю очень важным это слово — «нюансы».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|11
|4
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|5
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|10
|6
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|7
|Филадельфия
|11
|2
|9
|7
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|7
|3
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|7
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|8
|Детройт
|9
|3
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|10
|7
|3
|14
|2
|Миннесота
|10
|6
|4
|14
|3
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|8
|3
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|7
|2
|15
|3
|Сиэтл
|10
|6
|4
|13
|4
|Сан-Хосе
|10
|5
|5
|11
|5
|Анахайм
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|11
|2
|9
|5
|7
|Лос-Анджелес
|7
|1
|6
|4
|8
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|21.10
|02:00
|Монреаль – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|21.10
|02:00
|Коламбус – Торонто
|2 : 6
|21.10
|02:00
|Нью-Джерси – Колорадо
|4 : 3
|21.10
|02:00
|Вашингтон – Лос-Анджелес
|2 : 5
|21.10
|02:00
|Айлендерс – Анахайм
|3 : 2
|21.10
|03:00
|Сент-Луис – Виннипег
|2 : 1
|21.10
|03:00
|Даллас – Бостон
|3 : 2 ОТ
|21.10
|04:00
|Эдмонтон – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|21.10
|04:40
|Сиэтл – Детройт
|4 : 3 Б
|21.10
|05:00
|Ванкувер – Каролина
|3 : 6
|21.10
|05:30
|Вегас – Тампа-Бэй
|2 : 6