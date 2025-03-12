Билялетдинов: «НХЛ стала для меня очень серьезной школой. Приехал в Россию с мощным багажом»

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» резюмировал эффект от своей работы в штабах «Виннипега», «Финикса» и «Чикаго» в 90-х и начале нулевых.

— Мне понравилось, что в прошлом сезоне Гатиятуллин ездил на стажировку в «Ванкувер», а сейчас в системе «Филадельфии» целый сезон проводит Знарок. Вы работали в НХЛ несколько лет. Вам это помогло?

— Это очень здорово помогает. Я уехал за океан начинающим тренером, хотя уже поработал помощником с Владимиром Юрзиновым и Петром Воробьевым. Увидел там очень много нового, и НХЛ стала для меня очень серьезной школой. Порой не сразу понимал, что там происходит, но потом переваривал, анализировал — и это стало для меня серьезной пищей.

У меня было много вопросов. Но когда входишь внутрь этой кухни — многое становится ясно. В НХЛ стилистика работы такая, что все построено на постоянном общении. Все время разговаривали, разбирали какие-то ситуации, были вместе. Считаю, что та работа, будь то в «Виннипеге», «Финиксе», фарм-клубе, чрезвычайно мне помогла и профессионально обогатила. Приехал в Россию с мощным багажом того, что там увидел.

Поэтому отлично, что они туда поехали, и наверняка будут применять что-то в работе. Когда говорят, что хоккей — он везде хоккей, возражаю: да, шайба одна, клюшка одна, но есть нюансы. И эти нюансы надо знать, поскольку именно за счет них ты можешь обыграть равного соперника. Поэтому не надо стесняться спрашивать.

— Кого и о чем?

— Главного тренера, коллег-помощников. НХЛ меня научила тому, что надо всегда задавать вопросы. Я это там и делал. Почему здесь так? Почему там иначе? Слово «почему» было для меня ключевым. Не хочу никому давать непрошеных советов, но любопытство — одно из главнейших качеств, которое, на мой взгляд, должно быть свойственно людям нашей профессии.