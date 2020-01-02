«Зимняя классика НХЛ-2021» пройдет в Миннеаполисе

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Бэттмэн объявил, что в 2020 году «Зимняя классика» пройдет в Миннеаполисе.

Матч состоится 1 января на стадионе «Таргет-филд», вмещающем более 39 тысяч зрителей. Соперник «Миннесоты» по игре пока неизвестен.

«Зимняя классика» НХЛ проводится с сезона-2007/08. Первой игрой стал матч между «Баффало» и «Питтсбургом», который прошел 1 января 2008 года под открытым небом на стадионе «Ральф Уилсон Стэдиум».