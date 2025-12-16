Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
16 декабря 2025, 01:16

Зибанежада отстранили на одну игру после опоздания на собрание «Рейнджерс»

Павел Лопатко

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан сообщил, что нападающий Мика Зибанежад пропустит домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» 16 декабря в качестве дисциплинарной меры после опоздания на собрание команды.

«Иногда этот город создает логистические сложности. Но, тем не менее, я думаю, Мика понимает важность правил, которых мы все ожидаем друг от друга. И с его стороны, я считаю, ему, очевидно, очень жаль. Что касается Мики, он честный человек. Он прекрасная личность и берет на себя ответственность за это.

Это, конечно, не то, чего бы нам хотелось, но, тем не менее, мы твердо верим в установленный нами порядок, и, я считаю, для всех важно понимать, каковы ожидания. Мика, как лидер команды, это понимает. Никто из нас не идеален. Все совершают ошибки, мы это переживем, и он будет доступен в игре с «Ванкувером» и будет тем игроком, которым был для нас весь сезон», — цитирует американского тренера ESPN.

В сезоне-2025/26 32-летний швед Зибанежад в 33 матчах набрал 25 (11+14) очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мика Зибанежад
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Майк Салливан
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Тампа-Бэй» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Сан-Хосе» вызвал из команды АХЛ нападающего Чернышова
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 71 45 26 96
2 Коламбус 71 38 33 87
3 Питтсбург 71 35 36 86
4 Айлендерс 72 40 32 85
5 Филадельфия 70 34 36 80
6 Вашингтон 72 35 37 79
7 Нью-Джерси 70 36 34 74
8 Рейнджерс 72 28 44 65
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 72 44 28 96
2 Тампа-Бэй 70 44 26 93
3 Монреаль 70 39 31 88
4 Бостон 72 40 32 88
5 Оттава 71 38 33 85
6 Детройт 71 38 33 84
7 Торонто 73 31 42 75
8 Флорида 70 35 35 73
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 47 23 104
2 Даллас 71 43 28 97
3 Миннесота 72 40 32 92
4 Юта 72 37 35 80
5 Нэшвилл 71 34 37 77
6 Виннипег 71 30 41 72
7 Сент-Луис 70 29 41 69
8 Чикаго 71 27 44 67
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 71 40 31 84
2 Эдмонтон 72 35 37 79
3 Вегас 72 32 40 78
4 Лос-Анджелес 71 28 43 74
5 Сиэтл 70 31 39 72
6 Сан-Хосе 69 32 37 70
7 Калгари 71 30 41 67
8 Ванкувер 70 21 49 50
Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
27.03 02:00 Филадельфия – Чикаго - : -
27.03 02:00 Флорида – Миннесота - : -
27.03 02:00 Тампа-Бэй – Сиэтл - : -
27.03 02:00 Айлендерс – Даллас - : -
27.03 02:00 Оттава – Питтсбург - : -
27.03 02:00 Монреаль – Коламбус - : -
27.03 03:00 Сент-Луис – Сан-Хосе - : -
27.03 03:00 Нэшвилл – Нью-Джерси - : -
27.03 03:00 Виннипег – Колорадо - : -
27.03 04:00 Юта – Вашингтон - : -
27.03 04:00 Калгари – Анахайм - : -
27.03 04:30 Вегас – Эдмонтон - : -
27.03 05:00 Ванкувер – Лос-Анджелес - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости