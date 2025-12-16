Зибанежада отстранили на одну игру после опоздания на собрание «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан сообщил, что нападающий Мика Зибанежад пропустит домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» 16 декабря в качестве дисциплинарной меры после опоздания на собрание команды.

«Иногда этот город создает логистические сложности. Но, тем не менее, я думаю, Мика понимает важность правил, которых мы все ожидаем друг от друга. И с его стороны, я считаю, ему, очевидно, очень жаль. Что касается Мики, он честный человек. Он прекрасная личность и берет на себя ответственность за это.

Это, конечно, не то, чего бы нам хотелось, но, тем не менее, мы твердо верим в установленный нами порядок, и, я считаю, для всех важно понимать, каковы ожидания. Мика, как лидер команды, это понимает. Никто из нас не идеален. Все совершают ошибки, мы это переживем, и он будет доступен в игре с «Ванкувером» и будет тем игроком, которым был для нас весь сезон», — цитирует американского тренера ESPN.

В сезоне-2025/26 32-летний швед Зибанежад в 33 матчах набрал 25 (11+14) очков.