Зибанежад восстановился от травмы. Он тренировался в звене с Бучневичем
27 ноября 2019, 22:00
Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад восстановился от травмы, которую получил в конце октября. Перед матчем с «Каролиной» он тренировался в первом звене вместе с Павлом Бучневичем и Крисом Крайдером, сообщает Blue Seat Blogs.
В стартовых восьми матчах сезона на счету Мики 11 (4+7) очков.
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