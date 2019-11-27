Зибанежад восстановился от травмы. Он тренировался в звене с Бучневичем

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад восстановился от травмы, которую получил в конце октября. Перед матчем с «Каролиной» он тренировался в первом звене вместе с Павлом Бучневичем и Крисом Крайдером, сообщает Blue Seat Blogs.

В стартовых восьми матчах сезона на счету Мики 11 (4+7) очков.

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