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Зибанежад о матче с «Торонто»: «Шестеркин украл победу для нас»

Зибанежад прокомментировал игру Шестеркина в матче с «Торонто»
07:08
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Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1 ОТ).

«Если бы не Шестеркин, даже представить не могу, что было бы с «Рейнджерс». Он просто украл победу для нас. Но в конечном счете мы набрали два очка и двигаемся дальше. Сегодня команда получила хороший урок, но гораздо легче усваивать уроки, когда одерживаешь победы», — приводит слова Зибанежада официальный сайт НХЛ.

25-летний россиянин отразил 40 бросков по воротам и был признан первой звездой матча.

«Рейнджерс» и «Торонто» после 4 матчей набрали по 5 очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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