Зибанежад повторил достижение Федорова 1996 года

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад повторил достижение россиянина Сергея Федорова 24-летней давности. Шведский форвард в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (6:5 ОТ) забросил пять шайб, в том числе в овертайме. Он стал вторым хоккеистом в истории, который забросил четыре шайбы в основное время и одну в овертайме. Ранее это сделал в составе «Детройта» Федоров в декабре 1996 года — причем тоже в матче с «Вашингтоном».

Отметим, что Зибанежад стал всего седьмым игроком с сезона-1994/95, который забросил пять шайб за матч. В последний раз в ноябре 2018 года это сделал Патрик Лайне из «Виннипега».