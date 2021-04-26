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Зибанежад оформил хет-трик в матче с «Баффало»

02:17
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Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

28-летний швед оформил хет-трик, забив на 5-й, 13-й и 23-й минутах.

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