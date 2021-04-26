Зибанежад оформил хет-трик в матче с «Баффало»
02:17
Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
28-летний швед оформил хет-трик, забив на 5-й, 13-й и 23-й минутах.
AN @Enterprise HAT TRICK BY @MikaZibanejad!!! ??? pic.twitter.com/YJ9nOu0wgA— NHL (@NHL) April 25, 2021
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