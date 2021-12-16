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Зибанежад о травме Панарина: «Его невозможно заменить. В лиге нет никого, кто похож на него»

Форвард «Рейнджерс» Зибанежад назвал Панарина незаменимым
11:58
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Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад высказался о травме своего одноклубника Артемия Панарина.

«Травма любого игрока в команде — это тяжело. Но в случае с Артемием... Его невозможно заменить. Другого такого парня нет. Думаю, что в лиге нет никого, кто похож на него», — приводит официальный сайт НХЛ слова Зибанежада.

Панарин получил повреждение в игре регулярного чемпионата против «Аризоны» (3:2), 30-летний россиянин покинул площадку в начале второго периода. Главный тренер «Рейнджерс» сообщил, что у форварда незначительное повреждение нижней части тела.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/rangers-ne-sdayutsya-posle-poteri-panarina/c-329050894

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Иван Торопцев все материалы автора
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