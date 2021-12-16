Зибанежад о травме Панарина: «Его невозможно заменить. В лиге нет никого, кто похож на него»

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад высказался о травме своего одноклубника Артемия Панарина.

«Травма любого игрока в команде — это тяжело. Но в случае с Артемием... Его невозможно заменить. Другого такого парня нет. Думаю, что в лиге нет никого, кто похож на него», — приводит официальный сайт НХЛ слова Зибанежада.

Панарин получил повреждение в игре регулярного чемпионата против «Аризоны» (3:2), 30-летний россиянин покинул площадку в начале второго периода. Главный тренер «Рейнджерс» сообщил, что у форварда незначительное повреждение нижней части тела.