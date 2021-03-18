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Зибанежад набрал 6 очков за период в матче с «Филадельфией» и повторил рекорд НХЛ

06:59
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 9:0.

Форвард Мика Зибанежад набрал 6 (3+3) очков во втором периоде, повторив рекорд НХЛ по количеству очков за одну 20-минутку. Первым это сделал Брайан Троттье в матче с «Рейнджерс» 23 декабря 1978 года. При этом Зибанежад набрал 6 очков за 16 минут 59 секунд — на 1 минуту 34 секунды быстрее, чем это сделал Троттье.

В текущем сезоне 27-летний швед провел 28 матчей в НХЛ, в которых набрал 17 (6+11) очков.

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