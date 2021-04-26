Зибанежад, Джерри и Жиру признаны звездами дня в НХЛ
12:06
НХЛ подвел итоги прошедшего игрового дня.
Третьей звездой признан форвард «Филадельфии» Клод Жиру, оформивший дубль в игре против «Нью-Джерси» (4:3 Б).
Второй звездой стал голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри, сделавший шатаут в игре с «Бостоном» (1:0).
Первая звезда отдана нападающему «Рейнджерс» Мике Зибанежад. В его активе хет-трик в матче против «Баффало» (6:3).
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