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Зибанежад, Джерри и Жиру признаны звездами дня в НХЛ

12:06

НХЛ подвел итоги прошедшего игрового дня.

Третьей звездой признан форвард «Филадельфии» Клод Жиру, оформивший дубль в игре против «Нью-Джерси» (4:3 Б).

Второй звездой стал голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри, сделавший шатаут в игре с «Бостоном» (1:0).

Первая звезда отдана нападающему «Рейнджерс» Мике Зибанежад. В его активе хет-трик в матче против «Баффало» (6:3).

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