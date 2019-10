«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс», после второго периода счет 1:3. Все три шайбы в составе «синерубашечников» забросил Мика Зибанежад. Он оформил натуральный хет-трик — отличился в большинстве, меньшинстве и равных составах. Дважды ему ассистировал Павел Бучневич.

