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Зибанежад — автор первого хет-трика в сезоне

04:04
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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс», после второго периода счет 1:3. Все три шайбы в составе «синерубашечников» забросил Мика Зибанежад. Он оформил натуральный хет-трик — отличился в большинстве, меньшинстве и равных составах. Дважды ему ассистировал Павел Бучневич.

Шведский форвард возглавляет бомбардирскую гонку. На его счету 7 (4+3) очков в 2 матчах.

Ураганная комбинация с участием Панарина и Бучневича

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