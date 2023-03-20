Зибанеджада, Макара и Свеймана признали лучшими игроками недели в НХЛ
НХЛ определила тройку лучших игроков прошедшей недели.
Первой звездой признали нападающего «Рейнджерс» Мику Зибанеджада, который набрал 9 (5+4) очков за четыре игры.
Второй звездой стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 9 (1+8) очками в четырех матчах, а третьей звездой признан голкипер «Бостона» Джереми Свейман, на счету которого два шатаута в матчах с «Виннипегом» (3:0) и «Баффало» (7:0).
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|20.03
|02:00
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Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|2 : 5
|20.03
|02:00
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Сент-Луис – Виннипег
|3 : 0
|20.03
|02:00
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Рейнджерс – Нэшвилл
|7 : 0
|20.03
|03:00
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Анахайм – Ванкувер
|1 : 2
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