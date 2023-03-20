Зибанеджада, Макара и Свеймана признали лучшими игроками недели в НХЛ

НХЛ определила тройку лучших игроков прошедшей недели.

Первой звездой признали нападающего «Рейнджерс» Мику Зибанеджада, который набрал 9 (5+4) очков за четыре игры.

Второй звездой стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 9 (1+8) очками в четырех матчах, а третьей звездой признан голкипер «Бостона» Джереми Свейман, на счету которого два шатаута в матчах с «Виннипегом» (3:0) и «Баффало» (7:0).