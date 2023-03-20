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Сегодня, 20:30

Зибанеджада, Макара и Свеймана признали лучшими игроками недели в НХЛ

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НХЛ определила тройку лучших игроков прошедшей недели.

Первой звездой признали нападающего «Рейнджерс» Мику Зибанеджада, который набрал 9 (5+4) очков за четыре игры.

Второй звездой стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 9 (1+8) очками в четырех матчах, а третьей звездой признан голкипер «Бостона» Джереми Свейман, на счету которого два шатаута в матчах с «Виннипегом» (3:0) и «Баффало» (7:0).

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Кэйл Макар
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20.03 02:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 2 : 5
20.03 02:00
Сент-Луис – Виннипег
 3 : 0
20.03 02:00
Рейнджерс – Нэшвилл
 7 : 0
20.03 03:00
Анахайм – Ванкувер
 1 : 2
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