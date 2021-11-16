Жуткое лицо нападающего «Тампы» Сирелли после драки. Фото
Нападающий «Тампа-Бэй Алекс Киллорн показал лицо партнера по команде Энтони Сирелли после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).
24-летний канадец сильно повредил нос. Сирелли принял участие в драке, заступившись за Киллрона, против которого жестко сыграл Брок Нельсон.
«Парень — настоящий воин», — написал Киллрон про Сирелли.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер после матча пошутил, сказав, что зеркало перестанет быть другом Сирелли в ближайшие несколько дней.
Кроме того, 24-летний Сирелли забросил одну из шайб и был признан второй звездой встречи.
Anthony Cirelli looking ROUGH after the win vs the NYI... Killorn & Joseph sharing IG Pics of Tony captioned «warrior»#GoBolts pic.twitter.com/1RdZE8JiCO— ??? ??? (@ZacOnTheMic) November 16, 2021
Dave Mishkin and Phil Esposito react to Anthony Cirelli fighting Brock Nelson after his hit on Killorn #GoBolts #FLAvsTBL pic.twitter.com/WLFavQyvFM— Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) November 16, 2021
, набравший одну из шайб команды.
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