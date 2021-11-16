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Жуткое лицо нападающего «Тампы» Сирелли после драки. Фото

07:41
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Нападающий «Тампа-Бэй Алекс Киллорн показал лицо партнера по команде Энтони Сирелли после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

24-летний канадец сильно повредил нос. Сирелли принял участие в драке, заступившись за Киллрона, против которого жестко сыграл Брок Нельсон.

«Парень — настоящий воин», — написал Киллрон про Сирелли.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после матча пошутил, сказав, что зеркало перестанет быть другом Сирелли в ближайшие несколько дней.

Кроме того, 24-летний Сирелли забросил одну из шайб и был признан второй звездой встречи.

, набравший одну из шайб команды.

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Роман Шишов все материалы автора
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