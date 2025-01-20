Журова заявила, что Трамп признал величие Овечкина, несмотря на то, что он русский

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на заявление Дональда Трампа о российском нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Слова Трампа про Овечкина — это констатация факта. Овечкин многие годы является капитаном «Вашингтона». Несмотря на то, что он русский, американцы, в том числе и Трамп, относятся к нему как к великому спортсмену. Это хороший знак. Недооценивать величие Овечкина невозможно, он идет к своему рекорду, который будет вписан в историю американского хоккея в первую очередь. Вся Америка, как и Трамп, следит за этим рекордом и ждет, когда Овечкин побьет его. Допускаю, что Украина сейчас возмутится заявлению Трампа, как он вообще мог сказать такое, признать значимость российского спортсмена», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

Ранее избранный американский лидер Дональд Трамп во время митинга перед инаугурацией назвал Овечкина великим хоккеистом.