Журова: «Слова Уолша о возвращении российских хоккеистов на соревнования являются хорошим знаком»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о заявлении главы Профсоюза игроков НХЛ Марти Уолша о желании видеть российских хоккеистов на международных турнирах.

«Слова Марти Уолша о возвращении российских хоккеистов на соревнования являются хорошим знаком! Все понимают, что Олимпиада и Кубок мира без сборной России является неполноценными. Самое интересное, что даже когда мы не участвуем, о нас все равно говорят. (Смеется.) Это значит, они понимают, что без нас соревноваться не очень правильно. И вне зависимости от того, кто становится чемпионом, журналисты пишут и спортсмены думают: «Если бы были русские, все могло бы быть по-другому». Тем более, когда у нас такие хоккеисты, как Александр Овечкин и другие», — цитирует «РБ Спорт» Журову.

Российские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях с весны 2022 года.