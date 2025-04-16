Журова считает, что в России не должно быть дня в честь Овечкина: «У нас такой традиции нет, начинать ее с Саши — дело спорное»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» высказалась о вопросе создания в России праздничного дня в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«У нас разве есть день какого-то спортсмена в России? А почему не в честь девятикратной олимпийской чемпионки Латыниной? Почему только сейчас? А почему не день мамы Саши Овечкина? Она ведь двухкратная олимпийская чемпионка. Много вопросов будет. Допускаю, что у них в Вашингтоне и в США есть традиция такая. Может, у них другие спортивные события, связанные с какими-то достижениями, тоже имеют свои дни. У нас такой традиции нет. И начинать ее с Саши Овечкина — дело спорное», — сказала Журова «СЭ».

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина в городе, документ опубликован в социальных сетях клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».