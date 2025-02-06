Журова считает, что Овечкин останется в хоккее, ради выступления на Олимпиаде

Депутат Госдумы России, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова порассуждала о продолжении карьеры форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после того как он побьет рекорд Уэйна Гретцки.

«Сейчас он идет на снайперский рекорд и к Олимпиаде его побьет. Останется ли он после этого в хоккее, вот вопрос. Но, думаю, ради Олимпиады, особенно если России вернут флаг и гимн, Саша останется», — цитирует Журову «Газета.Ru».

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 39 (25+14) очков за 37 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В общей сложности на счету Овечкина 878 голов за карьеру в НХЛ, до снайперского рекорда Гретцки ему осталось забросить 16 шайб.