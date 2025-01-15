Журова — об ограблении Малкина: «В России мы дома сильнее защищаем»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость об ограблении дома нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Таких ограблений в той же Америке достаточное количество. Когда такое происходит с известным человеком, все сразу это знают, если происходит с простым человеком, никто и внимание не обратит. Да и они явно знали, к кому идут по наводке. Когда живешь в России, ты заранее предполагаешь поставить где-то дополнительную охрану, более неоткрываемые замки. У нас есть понимание, что у нас может быть небезопаснее, поэтому мы дома сильнее защищаем. А в Америке им кажется, что такое случиться не может», — цитирует Журову Legalbet.ru.

Ранее стало известно, что воры украли три чемпионских перстня хоккеиста, которые тот выиграл вместе с «Пингвинс» в 2009, 2016 и 2017 годах.

В этом сезоне 38-летний россиянин принял участие в 41 матче и набрал 32 (8+24) очка.