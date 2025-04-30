Журова потребовала от НХЛ принять меры против украинских активистов после оскорблений в адрес Овечкина

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на инцидент с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, произошедший перед матчем НХЛ в Канаде.

Как ранее сообщил Вячеслав Фетисов, перед игрой группа активистов с украинской символикой оскорбляла капитана «Вашингтона», требуя, чтобы он «убирался домой», и демонстрировала плакаты в поддержку Украины. Журова осудила эти действия, назвав их провокационными и недопустимыми.

«Это, конечно, глупо. Людей, позволяющих себе подобное, нужно как минимум выводить с арены и лишать возможности посещать матчи. Лига обязана пресекать это и наказывать такие бесчинства и неуважение к команде соперника. Украинцы этим оскорбляли не только Овечкина, но и весь клуб «Вашингтон», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

Она также отметила, что хоккейные болельщики обычно ведут себя более сдержанно и уважительно по сравнению с футбольными фанатами.