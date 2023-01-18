Журова об отказе Проворова участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств: «В Америке его будут осуждать»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на отказ российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

«Если бы он это сделал в России, никто бы не удивился. Даже не обсуждали бы этот поступок. В Америке это все очень сложно и, наверное, будет осуждаться. Удивительно, что он так смог сделать. Чаще всего отказаться от таких акций там достаточно сложно. У нас это нормально, у них — нет. Надо оценивать хоккеиста за игру, а не за вероисповедание и то, в какой акции он поучаствовал или нет. Если дойдет до этого, то спорт начнет потихоньку умирать. Останутся только те, кто умеют приспосабливаться и имитировать, а также те, кто не имеет своего мнения. А это будет выдаваться за другие вещи», — сказала Журова «СЭ».

26-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года, он был выбран клубом под 7-м номером драфта НХЛ-2015. В сезоне-2022/23 защитник набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах за команду.