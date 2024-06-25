Журова не видит политики в статье ИИХФ о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала статью Международной федерации хоккея (ИИХФ) о победе «Флориды» в Кубке Стэнли, в которой не были указаны российские игроки.

«Мы пытаемся сразу разглядеть в этом политику, но я бы для начала сделала запрос в международную федерацию. Может быть, это человеческий фактор. Сам автор статьи имеет предрассудки к нашей стране и поэтому не вписал русских игроков. Надо сделать запрос, если это случайность — они исправят. Если не случайность, то мы будем говорить о политической позиции. Пока я не исключаю, это человеческий фактор», — сказала Журова «СЭ».

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (2:1, 4-3) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Софья Грецкая