Интернет-портал The Athletic устроил голосование среди североамериканских журналистов, которые определили лучших игроков регулярного чемпионата НХЛ, который пока оказался приостановлен из-за пандемии короновируса.

«Харт Трофи» (приз самому ценному игроку)

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 39,02 процента голосов

2. Натан Маккиннон («Колорадо») — 31,71

3. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 17,07

«Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику)

1. Роман Йоси («Нэшвилл») — 63,41

2. Джон Карлсон («Вашингтон») — 24,39

3. Виктор Хедман («Тампа») — 7,32

«Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана)

1. Шон Кутюрье («Филадельфия») — 48,78

2. Энтони Сирелли («Тампа») — 29,27

3. Патрис Бержерон («Бостон») — 12,2

«Везина Трофи» (приз лучшему вратарю)

1. Коннор Хеллебайк («Виннипег) — 92,68

2 (разделили). Туукка Раск («Бостон»), Андрей Василевский («Тампа»), Бен Бишоп («Даллас») — по 2,44

«Колдер Трофи» (приз лучшему новичку)

1. Кэйл Макар («Колорадо») — 53,66

2. Куинн Хьюз («Ванкувер») — 43,9

3. Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси») — 2,44

«Джек Адамс» (приз лучшему главному тренеру)

1. Ален Виньо («Филадельфия») — 31,71

2. Джон Торторелла («Коламбус») — 24,39

3. Майк Салливан («Питтсбург») — 17,07

Лучший генеральный менеджер

1. Джо Сакик («Колорадо») — 39,02

2. Дон Суини («Бостон») — 12,2

3 (разлелили). Жюльен Брисбуа («Тампа») и Джефф Гортон («Рейнджерс») — по 9,76