Журналисты в Америке выбрали самых ценных хоккеистов сезона НХЛ. Панарин — на третьем месте
Интернет-портал The Athletic устроил голосование среди североамериканских журналистов, которые определили лучших игроков регулярного чемпионата НХЛ, который пока оказался приостановлен из-за пандемии короновируса.
«Харт Трофи» (приз самому ценному игроку)
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 39,02 процента голосов
2. Натан Маккиннон («Колорадо») — 31,71
3. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 17,07
«Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику)
1. Роман Йоси («Нэшвилл») — 63,41
2. Джон Карлсон («Вашингтон») — 24,39
3. Виктор Хедман («Тампа») — 7,32
«Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана)
1. Шон Кутюрье («Филадельфия») — 48,78
2. Энтони Сирелли («Тампа») — 29,27
3. Патрис Бержерон («Бостон») — 12,2
«Везина Трофи» (приз лучшему вратарю)
1. Коннор Хеллебайк («Виннипег) — 92,68
2 (разделили). Туукка Раск («Бостон»), Андрей Василевский («Тампа»), Бен Бишоп («Даллас») — по 2,44
«Колдер Трофи» (приз лучшему новичку)
1. Кэйл Макар («Колорадо») — 53,66
2. Куинн Хьюз («Ванкувер») — 43,9
3. Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси») — 2,44
«Джек Адамс» (приз лучшему главному тренеру)
1. Ален Виньо («Филадельфия») — 31,71
2. Джон Торторелла («Коламбус») — 24,39
3. Майк Салливан («Питтсбург») — 17,07
Лучший генеральный менеджер
1. Джо Сакик («Колорадо») — 39,02
2. Дон Суини («Бостон») — 12,2
3 (разлелили). Жюльен Брисбуа («Тампа») и Джефф Гортон («Рейнджерс») — по 9,76