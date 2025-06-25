Журналисты The Athletic назвали Кучерова лучшим крайним нападающим в мире

Журналисты The Athletic в статье, посвященной глубине состава «Тампы», выделили российского форварда Никиту Кучерова.

По мнению авторов публикации, 32-летний россиянин является лучшим крайним нападающим в мире.

«Что касается глубины вингеров, то у нас нет никаких заметок для «Лайтнинг». Никита Кучеров — лучший в мире, а помимо него у «Лайтнинг» есть Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель, которые являются талантами звездного уровня. Все, что «Тампе» действительно нужно, — это приличный крайний нападающий для четвертого звена», — говорится в статье.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 121 (37+84) очко. В плей-офф на его счету 4 результативные передачи в 5 играх.

В этом году Кучеров во второй раз в карьере получил награду «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся игроку сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ. Также он в третий раз стал обладателем «Арт Росс Трофи» как хоккеист, набравший наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате лиги.