Журналисты НХЛ назвали Капризова лучшим российским игроком лиги

Журналисты сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составили рейтинг из 250 лучших игроков, выступающих в лиге на данный момент.

Возглавил рейтинг нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Второе место занял форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль. На третьй позиции расположился нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Лучшим среди российских игроков стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, которому отдали шестую строчку.

В десятку лучших вошли вратари «Тампы» и «Рейнджерс» Андрей Василевский (восьмое место) и Игорь Шестеркин (девятое место), а также нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров (10).

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин расположился на 15-й позиции, нападающий «Рейнлжерс» Артемий Панарин — на 20-й, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин — на 53-й, а нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин — 142-й.

Топ-10 игроков НХЛ по версии журналистов:

1. Коннор Макдэвид — «Эдмонтон»;

2. Леон Драйзайтль — «Эдмонтон»;

3. Остон Мэттьюс — «Торонто»;

4. Кейл Макар — «Колорадо»;

5. Натан Маккиннон — «Колорадо»;

6. Кирилл Капризов — «Миннесота»;

7. Микко Рантанен — «Колорадо»;

8. Андрей Василевский — «Тампа»;

9. Игорь Шестеркин — «Рейнджерс»;

10. Никита Кучеров — «Тампа»;