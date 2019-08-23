Журналистка из Вашингтона: «Беттмэн может наказать Кузнецова за ложь»

Журналист The Washington Post Изабель Хуршудян прокомментировала для «СЭ» ситуацию с Евгением Кузнецовым. ИИХФ дисквалифицировала форварда «Вашингтона» на 4 года за кокаин.

— Я не думаю, что со стороны клуба будут какие-то санкции к Кузнецову, — сказала Хуршудян. — Гэри Беттмэн может наказать его за ложь — он наврал ему, когда говорил, что не употреблял наркотики. Но я не очень понимаю, от чего в данном случае НХЛ будет отталкиваться.

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