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Сегодня, 11:20

Журналист TSN рассказал, при каких условиях Малкин может подписать новый контракт с «Питтсбургом»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Журналист TSN Крис Джонстон поделился мнением о ситуации с контрактом нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Он рассказал, при каких условиях 35-летний россиянин может подписать новое соглашение с клубом.

«Что ж, еще один парень, который может остаться на своем месте, — мы все равно будем говорить «может остаться в «Питтсбурге», — приводит слова Джонстона TSN. — И вот что мы знаем об этой ситуации: при прочих равных условиях Малкин хочет остаться в «Питтсбурге». Мы видели сообщения Евгения Крису Летангу, когда тот подписал шестилетний контракт во время драфта. И похоже, что тогда был хоть какой-то скромный прогресс на пути к сделке, но подписи еще нет. И действительно, дело доходит до крайнего срока».

Журналист считает, что если клуб предложит нападающему контракт на четыре года и зарплату около 7 миллионов евро в год, то его сделка будет завершена.

«Мне кажется, сейчас они застряли на трех годах. Но, как вы знаете, за пару дней до выхода на рынок свободных агентов есть хотя бы небольшой проблеск надежды на горизонте, что есть путь, который приведет их к заключению новой сделки», — сказал он.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до 13 июля 2022 года.

В прошедшем сезоне он провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи встречах.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Журналист TSN считает, что «Питтсбургу» нужно договориться о продлении контракта с Малкиным
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