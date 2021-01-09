Журналист TSN: «До пандемии Овечкин просил у «Вашингтона» 12,5 миллиона долларов в год по новому контракту»

Стали известны подробности переговоров между Александром Овечкиным и «Вашингтон Кэпиталз». О деталях рассказал обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли.

«Переговоры между «Вашингтоном» и Овечкиным? Мне сообщали, что запрос перед пандемией составлял 12,5 миллионов долларов в год. Посмотрим, к чему все это приведет великого снайпера своего поколения.

На днях НХЛ провела собрание с сотрудниками и сообщила, что они могу рассчитывать на 75% зарплат в этом сезоне. Это значит, что лига пытается вернуться на прежний уровень доходов во время пандемии коронавируса", — заявил Серавалли в эфире TSN.

Контракт россиянина с клубом составляет 9,5 миллиона долларов. Соглашение рассчитано до лета 2021 года. В прошлом сезоне Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 матчах регулярного чемпионата и выиграл приз лучшему снайперу.