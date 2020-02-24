Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир: «Ожидается, что Ковальчука попробуют в тройке с Хагелином и Эллером»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мнением, в какой роли «Вашингтон» будет использовать нападающего Илью Ковальчука.

— В последние дни ожидалось, что генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан возьмет опытного форварда, чтобы укрепить состав. Так оно и произошло, — написал Эль-Башир.

Тренерский штаб искал усиление в третье-четвертое звено атаки, результативность которых вызывала вопросы. Ковальчук забил 9 голов и сделал 13 передач за 39 игр в составе «Лос-Анджелеса» и «Монреаля» и доказал в составе «Канадиенс», что при правильном использовании может приносить пользу.

Также не стоит забывать о близких отношениях Ильи с российскими игроками, особенно с Александром Овечкиным. Когда «Кэпиталз» играли с «Кингз» в декабре, то Овечкин и Евгений Кузнецов о чем-то долго разговаривали с Ильей. Позже Ови разместил совместную фотографию, на которой они за ужином распивают вино.

Ожидается, что Ковальчука попробуют в тройке с Карлом Хагелином и Ларсом Эллером. Да, у Ильи есть свои минусы, но он его появление стало лишним напоминанием о том, что перед «Вашингтоном» стоит только одна задача — победить здесь и сейчас.