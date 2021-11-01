Журналист The Athletic: «Шестеркин стал настоящим ужасом для «Сиэтла» на Хэллоуин»
08:25
Журналист The Athletic Райан Сент-Клерк отреагировал на игру вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:1).
«Именно Шестеркин, а не Джейсон Вурхис, стал настоящим ужасом в маске на Хеллоуин для «Сиэтла», — написал Сент-Клерк в Twitter.
25-летний россиянин был признан лучшим игроком встречи, отразив 31 бросок из 32.
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