Журналист The Athletic: «Шестеркин стал настоящим ужасом для «Сиэтла» на Хэллоуин»

Журналист The Athletic Райан Сент-Клерк отреагировал на игру вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:1).

«Именно Шестеркин, а не Джейсон Вурхис, стал настоящим ужасом в маске на Хеллоуин для «Сиэтла», — написал Сент-Клерк в Twitter.

It was Igor Shesterkin — not Jason Voorhies — who proved to be the actual terror wearing a mask on Halloween. #SeaKraken — Ryan S. Clark (@ryan_s_clark) November 1, 2021

25-летний россиянин был признан лучшим игроком встречи, отразив 31 бросок из 32.