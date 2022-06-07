Журналист The Athletic рассказал о ситуации с контрактом Михеева в «Торонто»

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн рассказал о ситуации российского нападающего «Торонто» Ильи Михеева, у которого подошел к концу срок контракта с клубом.

«Михеев явно заслужил повышение с 1,645 миллиона долларов, которые он заработал в этом году. Он, вероятно, рассчитывает на 3,5 миллиона в год на рынке, и я просто не думаю, что «Торонто» не может позволить себе это, учитывая их ситуацию с потолком зарплат», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

В прошедшем сезоне 27-летний россиянин набрал 32 (21+11) очка в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 7 встречах.