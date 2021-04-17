Журналист The Athletic: «Многие болельщики «Чикаго» считают Задорова обузой и неуклюжим дураком»

Обозреватель издания The Athletic Марк Лазерус поделился впечатлениями от игры защитника «Чикаго» Никиты Задорова и объяснил, почему россиянина могли обменять в дедлайн.

«Никита Задоров привнес в «Чикаго» жесткости и мощи, чего команде сильно не хватало. Но, кажется, ни один другой хоккеист «Ястребов» не потерпел столько неудач с шайбой, как Задоров: он нервничает, часто его просто парализует из-за нерешительности. По какой-то причине ошибки Задорова быстро превращаются в заброшенную шайбу в ворота «Чикаго» — Никита может сыграть великолепно, но тут же отдаст опрометчивый пас, который превратится в решающий гол в ворота его команды.

После окончания сезона Задоров станет ограниченно свободным агентом с правом арбитража, что будет означать повышение его нынешнего контракта в 3,2 миллиона долларов. Это ставит вопрос перед генменеджером: делать ли Задорову квалификационное предложение или рискнуть и дать ему уйти в «Сиэтл»? Это был бы простой вопрос, если бы Задоров был обузой, был неуклюжим дураком, как думают многие болельщики «Чикаго». И было бы просто, если бы Никита был потрясающим защитником, но он — ни то, ни другое. В 26 лет он — неготовый продукт, который с одинаковой вероятностью заставит кричать от радости или огорчения. Он — гора надежд, и есть причины как для расставания с ним, так и для того, чтобы его сохранить», — написал Лазерус.

На счету Задорова в этом регулярном чемпионата 7 (1+6) очков в 43 матчах. По количеству силовых приемов (140) он идет на девятом месте в лиге.