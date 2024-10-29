Американский журналист The Athletic — о Капризове: «Его английский стал безупречным, он постоянно общается с журналистами»
Журналист североамериканского издания The Athletic Майк Руссо в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова и общения с ним.
— Как человек, имеющий возможность наблюдать за развитием карьеры Кирилла изо дня в день, какие изменения в нем видите?
— Думаю, он превращается в лидера. Мы всегда знали, насколько прекрасен он как игрок — Капризов стал суперзвездой с момента гола в овертайме в первом же матче в лиге. Но что мы видим сейчас? Его английский стал безупречным, он постоянно общается с пишущими журналистами и выступает на телевидении.
Партнеры по команде обожают его. Раньше он знал, что он должен быть лидером на площадке, теперь же одноклубники и в раздевалке смотрят на него как на фигуру капитанского типа. В этом сезоне он приехал в тренировочный лагерь в невероятной форме. Кирилл понимает, как он хорош для этой лиги, и он должен быть абсолютной звездой в ней еще много, много лет.
— Джон Хайнс однажды сказал, что Капризов все время улыбается и передает это лучезарное состояние всей раздевалке. У вас то же ощущение?
— Он таким был всегда, даже с первого дня в команде. Но сейчас он полностью осознает, насколько он хорош как игрок, и комфортно чувствует себя в этой команде, с этими одноклубниками, которые к нему так относятся. У него потрясающие отношения с Зуккарелло. Сейчас важнейшая вещь для «Уайлд» — найти пути, чтобы убедить его подписать новый многолетний контракт с клубом. И тогда он точно здесь будет улыбаться!
— Вы абсолютно уверены, что Капризов останется в «Миннесоте»?
— Нет. Думаю, тут все будет зависеть от него. Он знает, что получит большие деньги в любом случае. Мне кажется, он любит «Миннесоту». Но также мне кажется, что для 27-летнего парня, который выигрывал и чемпионат КХЛ, и Олимпиаду, самая большая мотивация — побеждать. Он не из тех парней, которые провели в лиге четыре-пять лет, и им все еще 22-23 года. Ему 27, и часы тикают. Он хочет поднять над головой кубок. И если он решит подписывать с «Миннесотой», то должен знать, что у клуба есть способность его выиграть.
Капризов в этом сезоне НХЛ набрал 15 (4+11) очков в 8 матчах регулярного чемпионата.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|3
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|4
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Филадельфия
|9
|2
|7
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|5
|Монреаль
|9
|4
|5
|9
|6
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|7
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|6
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|7
|Анахайм
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|10
|1
|9
|4
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|6 : 1
|29.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|2 : 5
|29.10
|02:30
|
Виннипег – Торонто
|4 : 6
|29.10
|02:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|29.10
|04:00
|
Юта – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|29.10
|04:00
|
Колорадо – Чикаго
|2 : 5
|29.10
|05:00
|
Вегас – Калгари
|5 : 0
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Каролина
|3 : 4 ОТ