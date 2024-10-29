Американский журналист The Athletic — о Капризове: «Его английский стал безупречным, он постоянно общается с журналистами»

Журналист североамериканского издания The Athletic Майк Руссо в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова и общения с ним.

— Как человек, имеющий возможность наблюдать за развитием карьеры Кирилла изо дня в день, какие изменения в нем видите?

— Думаю, он превращается в лидера. Мы всегда знали, насколько прекрасен он как игрок — Капризов стал суперзвездой с момента гола в овертайме в первом же матче в лиге. Но что мы видим сейчас? Его английский стал безупречным, он постоянно общается с пишущими журналистами и выступает на телевидении.

Партнеры по команде обожают его. Раньше он знал, что он должен быть лидером на площадке, теперь же одноклубники и в раздевалке смотрят на него как на фигуру капитанского типа. В этом сезоне он приехал в тренировочный лагерь в невероятной форме. Кирилл понимает, как он хорош для этой лиги, и он должен быть абсолютной звездой в ней еще много, много лет.

— Джон Хайнс однажды сказал, что Капризов все время улыбается и передает это лучезарное состояние всей раздевалке. У вас то же ощущение?

— Он таким был всегда, даже с первого дня в команде. Но сейчас он полностью осознает, насколько он хорош как игрок, и комфортно чувствует себя в этой команде, с этими одноклубниками, которые к нему так относятся. У него потрясающие отношения с Зуккарелло. Сейчас важнейшая вещь для «Уайлд» — найти пути, чтобы убедить его подписать новый многолетний контракт с клубом. И тогда он точно здесь будет улыбаться!

— Вы абсолютно уверены, что Капризов останется в «Миннесоте»?

— Нет. Думаю, тут все будет зависеть от него. Он знает, что получит большие деньги в любом случае. Мне кажется, он любит «Миннесоту». Но также мне кажется, что для 27-летнего парня, который выигрывал и чемпионат КХЛ, и Олимпиаду, самая большая мотивация — побеждать. Он не из тех парней, которые провели в лиге четыре-пять лет, и им все еще 22-23 года. Ему 27, и часы тикают. Он хочет поднять над головой кубок. И если он решит подписывать с «Миннесотой», то должен знать, что у клуба есть способность его выиграть.

Капризов в этом сезоне НХЛ набрал 15 (4+11) очков в 8 матчах регулярного чемпионата.