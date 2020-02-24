Журналист Перь ЛеБрун: «Монреаль» сделал все правильно»

Журналист The Athletic Перь ЛеБрун оценил обмена нападающего Ильи Ковальчука из «Монреаля» в «Вашингтон». «Канадиенс» получили за россиянина выбор в 3-м раунде драфта.

— Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен подобрал Ковальчука, когда он не был нужен ни одному клубу, — написал ЛеБрун. — Он дал ему минимальный двусторонний контракт до конца сезона. А через два месяца превратил эти вложения в пик третьего раунда. Очень хорошая сделка.

Но это было непростое решение. «Монреалю» нравилось, что показывает Ковальчук. И команда точно будет претендовать на него летом.

Однако сейчас «Канадиенс» сделали все правильно. Получили за игрока полезный пик. А Ковальчук получил шанс побороться за Кубок Стэнли.

Два года назад, когда «Кэпиталз» завоевали трофей, я говорил с Кови по телефону. Он был очень рад за Овечкина. Теперь они могут попробовать выиграть Кубок вместе. Какая замечательная история может быть.