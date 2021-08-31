Журналист Майкл Руссо: «Капризов подпишет контракт с «Миннесотой» на пять лет и 45 миллионов долларов»

«Миннесота» согласовала условия контракта с нападающим Кириллом Капризовым, который находится в статусе ограниченно свободного агента. 24-летний россиянин подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 9 миллионов долларов за сезон, сказал журналист Майкл Руссо в эфире радиостанции KFAN.

Напомним, Капризов провел свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.