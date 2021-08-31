Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Журналист Майкл Руссо: «Капризов подпишет контракт с «Миннесотой» на пять лет и 45 миллионов долларов»

23:03
Кирилл Капризов. Фото Instagram
Кирилл Капризов. Фото Instagram
Теги:

«Миннесота» согласовала условия контракта с нападающим Кириллом Капризовым, который находится в статусе ограниченно свободного агента. 24-летний россиянин подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 9 миллионов долларов за сезон, сказал журналист Майкл Руссо в эфире радиостанции KFAN.

Напомним, Капризов провел свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Гризманн согласовал контракт с «Атлетико». Клуб возьмет игрока в аренду в опцией выкупа
Общий Инстаграм и третья сестра: 10 фактов об Арине и Дине Авериных
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд